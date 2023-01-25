وظائف

وظائف لدى شركة الراجحي للنقل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة الراجحي للنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالشرقية (الظهران، الجبيل)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مندوب علاقات حكومية:

قد يهمّك أيضاً

Img

– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (ثانوية عامة).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).

2- فني خط إنتاج:

– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

3- فني ميكانيكا (ديزل):

– الجنسية (سعودي).
– المؤهل جامعي (دبلوم).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا