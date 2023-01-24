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شكرا لقرائتكم وظائف بشركة نون للتسوق في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نون للتسوق (noon)، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- مشرف لوجستي Logistics Supervisor
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد أو دور مماثل
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التجارة الإلكترونية في مجال ذي صلة
- خبرة قوية في العمل كشريك تجاري في تقديم دعم أفضل للقرار وتمكين المبادرات الإستراتيجية التي تساعد على تحسين الأداء المالي للمؤسسة.
المهام الوظيفية:
- تنفيذ المهام وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs.)
- إجراء الفحوصات الأمنية قبل نهاية المناوبة.
- قم بتعيين العمل للموظفين كما هو مطلوب لدعم سير العمل والمقاييس اليومية.
- دعم تطوير ثقافة قوية لممارسات ومبادرات الصحة والسلامة من خلال الامتثال لها
- مسؤول عن تحليل الشكاوى اللوجستية ، وإجراء التحقيق لتحديد السبب الجذري ، والعمل التصحيحي / الوقائي
- الإجراءات والمتابعة والتحقق من التنفيذ والتحسين المستمر ؛
- إدارة الفواتير اللوجستية وأمبير. التحليل والتحكم في التكاليف ؛
- إدارة وتصميم وتنفيذ المشاريع اللوجستية المعقدة والمبادرة الجديدة والتنسيق مع فرق متعددة الوظائف
- دعم المشاريع الجديدة. هذا هو دور خبير لوجستي رئيسي لتقسيم القضايا المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها وتطويرها
- العملية الوظيفية وتقديمها بطريقة ناجحة وفي الوقت المناسب.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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