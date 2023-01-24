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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمسمى (مساعد إداري) لحملة الدبلوم فأعلى بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري.

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الشروط المطلوبة:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس  في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب ما بعد التخرج.
3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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