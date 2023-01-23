وظائف إدارية شاغرة في السعودية للتموين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف السعودية للتموين

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير التجارة الإلكترونية.

– أخصائي فئات المشتريات.

– مساعد مدير عمليات التميز/ التحسين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)