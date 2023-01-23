- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في 3 تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية الهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي الجودة والسلامة:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة السلامة، إدارة الطيران، علوم الطيران، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
قد يهمّك أيضاً
2- أخصائي إدارة المنتجات:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الجودة، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
3- عالم بيانات:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الرياضيات، الإحصاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا