شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: