وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي تدقيق الشركات
Corporate Audit Specialist
المؤهلات والخبرات :
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.
- خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات
طريقة التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).