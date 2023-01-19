شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

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الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي: أخصائي – المطالبات الطبية المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في التمريض أو ممارس عام.

تجربة جديدة أو سنة إلى سنتين.

إتقان اللغة الإنجليزية المهام الوظيفية: مسؤول عن التدقيق أو الفصل في مطالبات OP الطبية ويلعب دورًا في الحفاظ على إنتاج الوحدة

مسؤول عن إنهاء دفع المطالبات في فترة محددة من الوقت.

مسؤول عن تحديد سمات مقدمي الرعاية الصحية والتركيز على اتجاهات الفواتير لمقدمي الخدمات.

العمل على ملخص رفض المطالبات والمساعدة في الحفاظ على جودة البيانات الشهرية لمقدم الخدمة.

العمل على بيانات المطالبات والمساعدة في تحليل والإبلاغ عن السلوكيات المسيئة والاحتيالية والفواتير من مقدمي الخدمات.

المساعدة في إعداد تقارير جودة المطالبات والرفض ومساعدة وحدة التسوية على إنهاء الحساب المفتوح والتسوية النهائية مع مقدمي الخدمات.

دعم استراتيجيات الأقسام ولعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة الإدارات الطبية من جانب المزود من خلال تقديم ملاحظات منتظمة حول المطالبات وجودة العلاج. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).