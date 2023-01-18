شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال.

مدير عام المشتريات.

مدير عام الشراكات والتعاون الدولي.

مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب.

أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.

مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات.

والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).