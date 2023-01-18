شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال.
- مدير عام المشتريات.
- مدير عام الشراكات والتعاون الدولي.
- مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب.
- أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.
- مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).