غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الخرج مُمثلة في إدارة التوظيف والتوجيه وبالتعاون مع (نساند) مبادرة سابك الوطنية لتمكين رؤية 2030 دعوتكم لحضور حملة توظيف شركة هرفي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- محاسب زبائن.

2- محاسبة زبائن.

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الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

3- مقر الوظيفة (مدينة الرياض).

الراتب:

– الراتب 4,830 ريالاً.

الطلبات:

– نسخة من السيرة الذاتية.

– نسخة من المؤهل العلمي.

الموعد:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م (الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً).

المكان:

– المبنى الرئيسي.

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