شكرا لقرائتكم وظائف بشركة أرامكو روان للحفر بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 13 وظيفة إدارية وتقنية وفنية لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- أخصائي إدارة الصيانة بالحاسب الآلي.

2- مُحلل دعم سلاسل الإمداد (وظيفتان).

3- منسق التدريب والسلامة.

4- مساعد استقطاب المواهب الوظيفية.

5- مدير البنية التحتية.

6- عامل الحفر.

7- مساعد إدارة الموارد البشرية.

8- أخصائي أول إدارة الموارد البشرية.

9- مساعد عامل الحفر.

10- مدير التدقيق الداخلي.

11- محلل أول الحوكمة وإدارة المخاطر. قد يهمّك أيضاً المؤهلات المطلوبة: – الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا