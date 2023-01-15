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وظائف إدارية شاغرة لدى بنك جي بي مورغان

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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى بنك جي بي مورغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - المؤهلات والخبرة

– معرفة عملية بإجراءات ومعايير اعرف عميلك / الامتثال / مكافحة غسل الأموال

– العناية الواجبة واسعة النطاق للعملاء

– القدرة على إظهار مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية

– مهارات الفهم الفائقة والاهتمام بالتفاصيل أمر بالغ الأهمية

– عضو نشط وداعم للفريق

– القدرة على التحليل الفعال وحل المشكلات

محلل دعم التطبيقات والعمليات التقنية

المؤهلات والخبرة

  • خريج جامعي في المجالات ذات الصلة (يفضل أن يكون ذلك في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر).
  • خبرة تقنية من 3-5 سنوات في صناعة الخدمات المالية – تحليل الأعمال / دعم التطبيق / إدارة المشاريع للأنظمة المتوسطة أو الكبيرة

رابط التقديم والاستعلام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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