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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى بنك جي بي مورغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - المؤهلات والخبرة
– معرفة عملية بإجراءات ومعايير اعرف عميلك / الامتثال / مكافحة غسل الأموال
– العناية الواجبة واسعة النطاق للعملاء
– القدرة على إظهار مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية
– مهارات الفهم الفائقة والاهتمام بالتفاصيل أمر بالغ الأهمية
– عضو نشط وداعم للفريق
– القدرة على التحليل الفعال وحل المشكلات
محلل دعم التطبيقات والعمليات التقنية
المؤهلات والخبرة
- خريج جامعي في المجالات ذات الصلة (يفضل أن يكون ذلك في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر).
- خبرة تقنية من 3-5 سنوات في صناعة الخدمات المالية – تحليل الأعمال / دعم التطبيق / إدارة المشاريع للأنظمة المتوسطة أو الكبيرة
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