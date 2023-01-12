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شكرا لقرائتكم غرفة حفر الباطن توفر 50 وظيفة بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 50 فرصة وظيفية بشركة سفاري بمحافظة جدة (برواتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سائق نقل “ثقيل” (50 وظيفة).
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مكان العمل:
– شركة سفاري بمحافظة جدة.
الشروط:
– رخصة نقل عامة (ثقيل).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19 الموافق 2023/01/12 .
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا