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غرفة حفر الباطن توفر 50 وظيفة بالقطاع الخاص

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 50 فرصة وظيفية بشركة سفاري بمحافظة جدة (برواتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق نقل “ثقيل” (50 وظيفة).

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مكان العمل:

– شركة سفاري بمحافظة جدة.

الشروط:

– رخصة نقل عامة (ثقيل).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19 الموافق 2023/01/12 .

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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