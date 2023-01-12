وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مدير إدارة الاتصال المؤسسي:

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– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في: (العلاقات العامة / الإعلام / إدارة أعمال /أي تخصص متوافق مع طبيعة الوظيفة).

– خبرة لا تقل عن أربعة أعوام للحاصل على الماجستير أو ستة أعوام للبكالوريوس في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

2- مدير إدارة الميزانية:

– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في: (المحاسبة / إدارة مالية /أي تخصص مشابه).

– خبرة لا تقل عن ستة أعوام للحاصل على الماجستير أو ثمانية أعوام للبكالوريوس في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

3- أخصائي أمن سيبراني:

– أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في: (أمن سيبراني / أمن المعلومات /أي تخصص مشابه).

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

4- معقم مخطوطات وكتب:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في: (كيمياء).

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

5- أمين مستودع:

– أن يكون حاصلاً على دبلوم في مجال طبيعة الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

ملاحظات وشروط خاصة:

– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.

– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).

– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19 الموافق 2023/01/12 وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا