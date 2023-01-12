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شكرا لقرائتكم وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير إدارة الاتصال المؤسسي:
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– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في: (العلاقات العامة / الإعلام / إدارة أعمال /أي تخصص متوافق مع طبيعة الوظيفة).
– خبرة لا تقل عن أربعة أعوام للحاصل على الماجستير أو ستة أعوام للبكالوريوس في مجال طبيعة عمل الوظيفة.
2- مدير إدارة الميزانية:
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في: (المحاسبة / إدارة مالية /أي تخصص مشابه).
– خبرة لا تقل عن ستة أعوام للحاصل على الماجستير أو ثمانية أعوام للبكالوريوس في مجال طبيعة عمل الوظيفة.
3- أخصائي أمن سيبراني:
– أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في: (أمن سيبراني / أمن المعلومات /أي تخصص مشابه).
– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.
4- معقم مخطوطات وكتب:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في: (كيمياء).
– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.
5- أمين مستودع:
– أن يكون حاصلاً على دبلوم في مجال طبيعة الوظيفة.
– خبرة لا تقل عن عامين في مجال طبيعة عمل الوظيفة.
ملاحظات وشروط خاصة:
– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19 الموافق 2023/01/12 وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا