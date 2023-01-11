- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف لدى مجموعة تداول السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسؤول دعم التسويق
Marketing Support Lead Officer
قد يهمّك أيضاً
المؤهلات والمتطلبات:
- مؤهل إداري في مجال ذي صلة.
- مطلوب خبرة 3 + سنوات
- القيام بالعمليات اليومية الموكلة للقسم للامتثال لمعايير الشركة.
- إعداد تقارير إدارة دقيقة وفي الوقت المناسب لتلبية متطلبات وأهداف ومعايير الشركة والقسم.
- ضمان إرضاء العملاء الداخليين والخارجيين لتلبية احتياجاتهم بطريقة مهذبة وفي الوقت المناسب.
- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات ، وعمليات العمل ، وفعالية التكلفة ، وتحسين الإنتاجية.
- تشجيع الموظفين الآخرين داخل المنظمة على التنفيذ والالتزام بالسياسات والإجراءات والعمليات والتعليمات.
- الحفاظ على علاقة جيدة ومحترمة مع الزملاء الآخرين وتمثيل الشركة في صورة جيدة.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).