وظائف شاغرة لدى شركة بن زقر في 5 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف الحسابات/ مدير مبيعات التجارة الحديثة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والدمام، ونجران، وجازان، وبريدة).

شروط وظائف شركة بن زقر

وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)