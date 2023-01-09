شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– قائد الخزانة.

– رئيس الحسابات.

– أخصائي تسويق.

– مستشار الابتعاث.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)