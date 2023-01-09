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شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج

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شكرا لقرائتكم شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية) عن وظائف وبرنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تكاملي طموح على حديثي التخرج.

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تفاصيل البرنامج:

– يستقطب البرنامج الخريجين المتميزين، وتأهيلهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهرًا.

مسارات البرنامج:

– إدارة المشاريع.
– إدارة المنتجات.
– إدارة الاستشارات.
– إدارة تطوير الأعمال.
– إدارة تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– إدارة المشتريات.
– الإدارة القانونية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.

طريقة التقديم:

-من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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