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شكرا لقرائتكم شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية) عن وظائف وبرنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– برنامج تكاملي طموح على حديثي التخرج.
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تفاصيل البرنامج:
– يستقطب البرنامج الخريجين المتميزين، وتأهيلهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهرًا.
مسارات البرنامج:
– إدارة المشاريع.
– إدارة المنتجات.
– إدارة الاستشارات.
– إدارة تطوير الأعمال.
– إدارة تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– إدارة المشتريات.
– الإدارة القانونية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.
طريقة التقديم:
-من خلال الرابط التالي: اضغط هنا