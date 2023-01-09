شكرا لقرائتكم شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية) عن وظائف وبرنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. مسمى البرنامج: – برنامج تكاملي طموح على حديثي التخرج. قد يهمّك أيضاً تفاصيل البرنامج: – يستقطب البرنامج الخريجين المتميزين، وتأهيلهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهرًا. مسارات البرنامج: – إدارة المشاريع.

– إدارة المنتجات.

– إدارة الاستشارات.

– إدارة تطوير الأعمال.

– إدارة تقنية المعلومات.

– إدارة الموارد البشرية.

– إدارة المشتريات.

– الإدارة القانونية. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م. طريقة التقديم: -من خلال الرابط التالي: اضغط هنا