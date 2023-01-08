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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب ينتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات :
- الثانوية العامة (علمي).
- دبلوم إنتاج كيميائي.
- دبلوم إنتاج ميكانيكي
- دبلوم مختبرات كيميائية.
- دبلوم قوى كهربائية.
المميزات أثناء التدريب :
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
- مكافأة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
- تأمين طبي.
المزايا:
- برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.
- مكافأة أثناء التدريب 3000 ريال.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
طريقة التقديم:
أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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