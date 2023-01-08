شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– صيدلي (عدد 3 وظائف).

– فني سكرتارية طبية (عد وظيفتين).

– فني تخدير (عدد وظيفتين).

– فني علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– فني غرف عمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)