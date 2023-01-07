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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف:
1- مُشرف الخدمات اللوجستية:
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– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير المحفظة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مُشرف عمليات الشبكة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- أخصائي إدارة التعلم والتطوير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي:
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