وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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الرياض - محمد الوسيري - الوظائف:

1- مُشرف الخدمات اللوجستية:

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– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير المحفظة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُشرف عمليات الشبكة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- أخصائي إدارة التعلم والتطوير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي:

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