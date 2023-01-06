وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع.

– مصمم منتجات.

– مدير منتج.

– مدير الرواتب.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2023م.

وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)