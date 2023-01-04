وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، المالية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، القانون، المالية، إدارة الأعمال).

– أخصائي شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)