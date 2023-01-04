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شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
– مساعد إداري.
– مشرف التخطيط والجدولة.
– فني رئيسي كهربائي (ثانوية فأعلى).
– أخصائي أول عمليات تقنية الأمن السيبراني.
– فني كهرباء أول.
– مشغل معدات (ثانوية فأعلى).
… وأخرى.
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أماكن العمل:
– الرياض.
– مدينة رأس الخير.
– طريف.
– القريات.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم بتاريخ 444/06/11الموافق 2023/01/04م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا