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وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

– مساعد إداري.
– مشرف التخطيط والجدولة.
– فني رئيسي كهربائي (ثانوية فأعلى).
– أخصائي أول عمليات تقنية الأمن السيبراني.
– فني كهرباء أول.
– مشغل معدات (ثانوية فأعلى).
… وأخرى.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– مدينة رأس الخير.
– طريف.
– القريات.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم بتاريخ 444/06/11الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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