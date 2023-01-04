وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة – مساعد إداري.

– مشرف التخطيط والجدولة.

– فني رئيسي كهربائي (ثانوية فأعلى).

– أخصائي أول عمليات تقنية الأمن السيبراني.

– فني كهرباء أول.

– مشغل معدات (ثانوية فأعلى).

… وأخرى. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – الرياض.

– مدينة رأس الخير.

– طريف.

– القريات. التخصصات المطلوبة: – التخصصات الإدارية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات التقنية. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم بتاريخ 444/06/11الموافق 2023/01/04م. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا