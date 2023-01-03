وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف مبيعات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، المالية، التجارة، اللغة الإنجليزية، الإدارة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشتريات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المشتريات، التوريد، إدارة المواد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)