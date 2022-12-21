شكرا لقرائتكم وظائف للرجال والنساء لدى نادي الصفا السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن نادي الصفا السعودي بصفوى توفر وظائف إدارية وقانونية (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مدير الشؤون القانونية (تفاصيل).

2- مدير العلاقات العامة (تفاصيل).

3- محاسب (تفاصيل).

4- مراجع داخلي (تفاصيل).

5- مسؤول الامتثال والمخاطر (تفاصيل). قد يهمّك أيضاً موعد التقديم: – التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م. طريقة التقديم: – تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]