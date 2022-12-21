شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، مالية، صحية، طبية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدقق حسابات.

2- مسؤول تدقيق إداري.

3- أخصائي بنك العيون.

4- طبيب نفسي.

5- أخصائي بصريات – فحص.

6- مشرف الأحياء الدقيقة.

قد يهمّك أيضاً

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا