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وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، مالية، صحية، طبية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدقق حسابات.
2- مسؤول تدقيق إداري.
3- أخصائي بنك العيون.
4- طبيب نفسي.
5- أخصائي بصريات – فحص.
6- مشرف الأحياء الدقيقة.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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