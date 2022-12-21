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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، مالية، صحية، طبية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدقق حسابات.
2- مسؤول تدقيق إداري.
3- أخصائي بنك العيون.
4- طبيب نفسي.
5- أخصائي بصريات – فحص.
6- مشرف الأحياء الدقيقة.
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طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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