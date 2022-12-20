وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول:

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وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– محلل/ مطور برامج: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا