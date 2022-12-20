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وظائف إدارية وهندسية بفروع شركة الفنار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل الحوكمة (الرياض).

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مهندس أول الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– أخصائي إدارة (الدمام).

– أخصائي تخطيط الأعمال (الرياض).

– أخصائي مشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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