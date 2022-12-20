شكرا لقرائتكم 23 وظيفة شاغرة للجنسين في الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– قائد فريق تدقيق التكنولوجيا.

– مدير قسم التمويل.

– مدير تدقيق وظائف الدعم.

– مدير الجودة.

– مدير تدقيق وحدة الناقل والبيع بالجملة.

– مدير قسم تدقيق التخطيط الاستراتيجي والأداء.

– مدير قسم التدقيق الداخلي.

– قائد فريق تدقيق وحدة الاستثمار.

– قائد فريق التدقيق الرئيسي.

– مدير تدقيق إدارة الالتزام و المخاطر والحوكمة.

– قائد فريق التدقيق التجاري.

– قائد فريق الجودة.

– قائد فريق تدقيق وحدة الناقل.

– قائد فريق تدقيق وحدة الأعمال.

– مساعد مدير الهيكلة والتصميم.

– خبير أول إدارة الكفاءات والمهارات.

– محلل رئيسي تصميم المزايا (وظيفتين).

– أخصائي امتثال الأمن السيبراني.

– مدير الحسابات.

– مدير تصميم المزايا.

– مساعد مدير المكافآت التنفيذية.

– خبير تخطيط التعاقب الوظيفي.

طريقة التقديم

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).