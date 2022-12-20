وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مبيعات أول (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).

طريقة التقديم

وأوضحت مجموعة العليان، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).