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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في نيوم بعدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات
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المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات
- المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر
- قطع غيار الكمبيوتر
- المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows
- تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات
- تبديل وكابلات الشبكة
- اللغة الإنجليزية جيدة / مقبولة
أمين المخزن
المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة 4 – 10 سنوات
- اللغة الانجليزية
- معرفة الكمبيوتر
- مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة
- مهارات إدارة الوقت الجيد
- القدرة على إبلاء اهتمام خاص بالتفاصيل
وظائف أخرى متاحة :
- مهندس مدني
- موظف استقبال
- ممرض
- المدير التجاري
- مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة
- حارس امن
- فني تكنولوجيا المعلومات
- مهندس مدني أول
- وغيرها
طريقة التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).