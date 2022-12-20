وظائف شاغرة في نيوم بعدد من التخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات

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المؤهلات والخبرة

سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات

المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر

قطع غيار الكمبيوتر

المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows

تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات

تبديل وكابلات الشبكة

اللغة الإنجليزية جيدة / مقبولة

أمين المخزن

المؤهلات والخبرة

سنوات من الخبرة 4 – 10 سنوات

اللغة الانجليزية

معرفة الكمبيوتر

مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة

مهارات إدارة الوقت الجيد

القدرة على إبلاء اهتمام خاص بالتفاصيل

وظائف أخرى متاحة :

مهندس مدني

موظف استقبال

ممرض

المدير التجاري

مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة

حارس امن

فني تكنولوجيا المعلومات

مهندس مدني أول

وغيرها

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).