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وظائف شاغرة في نيوم بعدد من التخصصات

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في نيوم بعدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات

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المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات
  • المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر
  • قطع غيار الكمبيوتر
  • المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows
  • تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات
  • تبديل وكابلات الشبكة
  • اللغة الإنجليزية جيدة / مقبولة

أمين المخزن

المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة 4 – 10 سنوات
  • اللغة الانجليزية
  • معرفة الكمبيوتر
  • مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة
  • مهارات إدارة الوقت الجيد
  • القدرة على إبلاء اهتمام خاص بالتفاصيل

وظائف أخرى متاحة :

  • مهندس مدني
  • موظف استقبال
  • ممرض
  • المدير التجاري
  • مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة
  • حارس امن
  • فني تكنولوجيا المعلومات
  • مهندس مدني أول
  • وغيرها

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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