وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف بمجال المبيعات في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول المبيعات الجديدة.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق) أو ما يعادلها.

2- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مسؤول المبيعات الجديدة (الرياض):

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2- مسؤول المبيعات الجديدة (جدة):

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