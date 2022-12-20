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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف بمجال المبيعات في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول المبيعات الجديدة.
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الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق) أو ما يعادلها.
2- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.
أماكن العمل:
– الرياض.
– جدة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مسؤول المبيعات الجديدة (الرياض):
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2- مسؤول المبيعات الجديدة (جدة):
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