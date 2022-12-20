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شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات سلوكيات السوق.
2- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح.
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الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
3- خبرة 3 سنوات لدرجة البكالوريوس أو خبرة سنتين لدرجة الماجستير.
4- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا