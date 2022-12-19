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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات سلوكيات السوق:
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المؤهلات والخبرات:
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في (القانون)، أو ما يعادلها.
- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
- خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.
2- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح:
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في القانون، أو ما يعادلها.
- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم الاثنين وحتى 31 ديسمبر الجاري.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على هذا الرابط (هنا).