20 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (خميس مشيط، جازان، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

محمد يوسف

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