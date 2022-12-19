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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مساعد تنفيذي.
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الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارات ممتازة في التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).
الغرض من الوظيفة:
– أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية والدعم الإداري، بما في ذلك إدارة جدول المواعيد، وإجراء ترتيبات السفر.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا