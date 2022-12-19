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وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارات ممتازة في التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).

الغرض من الوظيفة:

– أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية والدعم الإداري، بما في ذلك إدارة جدول المواعيد، وإجراء ترتيبات السفر.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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