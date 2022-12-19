وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي علاقات مصدرين.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة الحسابات، أو إدارة العلاقات في بيئة عمل مشابهة.

3- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1- توفير الدعم للعملاء أثناء تسجيلهم، وذلك إما شخصيًا أو من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني.

2- استقبال العملاء من المصدرين المحتملين وتقديم كافة المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الهيئة.

3- تقديم الدعم في تنفيذ المعارض والبعثات الدولية التي ستشارك بها الهيئة، من خلال التسويق لتلك الفعاليات لتوفير العدد المستهدف من المصدرين وفقاً للعدد المطلوب من المصدرين.

4- المشاركة الفاعلة في المعارض والبعثات الدولية من خلال حضور المعرض وتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لزوار والمشاركين والحصول على التغذية الراجعة المتعلقة بالمعرض.

5- متابعة تحديث البيانات الخاصة بعملاء الهيئة على نظام إدارة علاقات العملاء.

6- استقبال وتوثيق الشكاوى من عملاء الهيئة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

7- تقديم الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات المصدرين والإشراف على تنفيذها، لتنمية الصادرات.

8- العمل مع الإدارات الداخلية لتحسين نظام إدارة علاقات العملاء بما يحقق أهداف الهيئة.

9- زيادة عدد المصدرين المشتركين في خدمات الهيئة بتحديد احتياجات المصدرين، وتقديم الاقتراحات الملائمة من أجل تحقيق أهداف التسجيل في خدمات الهيئة.

10- التأكد من صحة ودقة البيانات بسجل المصدرين، ومن أن جميع التعاملات قد تم تسجيلها بنظام إدارة علاقات العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا