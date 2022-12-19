وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – كبير موظفي إدارة المرافق Senior Facilities Management Officer المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في مهندس ميكانيكي.

الخبرة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هذا المجال. المهام الوظيفية: كتابة ومراجعة طلبات العروض الخاصة بـ O&M.

القدرة على تشكيل مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وتحسين أداء العملية بوسائل مختلفة.

العمل على لوحة معلومات التشغيل والحلول الذكية للتشغيل.

خطة للتشغيل على أساس الاحتياجات وبرامج التعزيز.

تسجيل الأصول ومراقبة تنفيذ خطط إدارة الأصول.

كتابة ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العملية.

تحديد احتياجات المدن الصناعية وتحويلها إلى ميزانية مالية.

زيادة الأداء التشغيلي مع برنامج كفاءة التكلفة السنوية.

ضمان الالتزام بكافة العقود في الوقت المناسب وبشكل تشغيلي. طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: