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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– كبير موظفي إدارة المرافق
Senior Facilities Management Officer
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في مهندس ميكانيكي.
- الخبرة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هذا المجال.
المهام الوظيفية:
- كتابة ومراجعة طلبات العروض الخاصة بـ O&M.
- القدرة على تشكيل مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وتحسين أداء العملية بوسائل مختلفة.
- العمل على لوحة معلومات التشغيل والحلول الذكية للتشغيل.
- خطة للتشغيل على أساس الاحتياجات وبرامج التعزيز.
- تسجيل الأصول ومراقبة تنفيذ خطط إدارة الأصول.
- كتابة ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العملية.
- تحديد احتياجات المدن الصناعية وتحويلها إلى ميزانية مالية.
- زيادة الأداء التشغيلي مع برنامج كفاءة التكلفة السنوية.
- ضمان الالتزام بكافة العقود في الوقت المناسب وبشكل تشغيلي.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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