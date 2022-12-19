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وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية

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شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق المشروع

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المسؤوليات

  1. المشاركة في مقترحات المشاريع .
  2. المشاركة بدراسات الجدوى للمناسبات وتحليل نتائجها .
  3. تنسيق المشاريع ومتابعة المشروع المنبثقة
  4. متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات على مراحل لها .
  5. جمع كافة البيانات و المعلومات الواردة في المعلومات و المعلومات المناسبة للأعراض الأولية و المناسبة للحالة .
  6. تقديم الدعم في إعداد التقارير ومتابعة تقارير الانجاز.
  7. متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والخطط والتقنية الخاصة بالمشاريع الخاصة ، والتقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع.
  8. التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة المشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة .
  9. القيام بمهام أخرى يكلف بها قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.

المدير الفني للتطوير المهني

المؤهلات والخبرة

  • خبرة 10 سنوات في مجال التطوير المهني
  • فهم نماذج دولية في التطوير المهني
  • معرفة أدوات ومتابعة الأداء
  • ماجستير في الإدارة أو التدريب

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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