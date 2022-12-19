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شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
منسق المشروع
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المسؤوليات
- المشاركة في مقترحات المشاريع .
- المشاركة بدراسات الجدوى للمناسبات وتحليل نتائجها .
- تنسيق المشاريع ومتابعة المشروع المنبثقة
- متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات على مراحل لها .
- جمع كافة البيانات و المعلومات الواردة في المعلومات و المعلومات المناسبة للأعراض الأولية و المناسبة للحالة .
- تقديم الدعم في إعداد التقارير ومتابعة تقارير الانجاز.
- متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والخطط والتقنية الخاصة بالمشاريع الخاصة ، والتقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع.
- التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة المشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة .
- القيام بمهام أخرى يكلف بها قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.
المدير الفني للتطوير المهني
المؤهلات والخبرة
- خبرة 10 سنوات في مجال التطوير المهني
- فهم نماذج دولية في التطوير المهني
- معرفة أدوات ومتابعة الأداء
- ماجستير في الإدارة أو التدريب
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).