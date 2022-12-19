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شكرا لقرائتكم وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي تقني ، مجهر بصري
- عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
- مدير التخطيط
- أخصائي أوقيانوغرافيا
- ضابط اتصال الصناعة بالمركز
- مدير برنامج الإثراء
- أخصائي تسويق
- مستشار الابتعاث
- أخصائي سلامة
- عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
- مهندس حلول المشاريع
- أخصائي اتصالات
- ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
- رئيس عمليات معالجة المياه
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
- مدير إنتاج الفيديو
- رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
- أخصائي تعزيز العمليات.
- مدير الاتصالات الاستراتيجية.
- مخطط تنظيم الطلاب.
- أخصائي أول للمنح والعقود.
- وغيرها
طريقة التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
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رابط التقديم : (اضغط هنا)