- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية:-
- اختصاصي ابتكار
- مدير قياس تجربة العملاء
المؤهلات والمهارات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- نتائج محركات الأقراص
- تصميم المنتج وإدارته
- مؤشرات أداء المنتج
- التركيز على العملاء
- تحليل الأعمال
- دائرة توجيه
- غرس الثقة
- يتعاون
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
قد يهمّك أيضاً