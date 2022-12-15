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وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

  1. اختصاصي ابتكار
  2. مدير قياس تجربة العملاء

المؤهلات والمهارات

  1. درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  2. نتائج محركات الأقراص
  3. تصميم المنتج وإدارته
  4. مؤشرات أداء المنتج
  5. التركيز على العملاء
  6. تحليل الأعمال
  7. دائرة توجيه
  8. غرس الثقة
  9. يتعاون

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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