شكرا لقرائتكم سعود الطبية تعلن عن وظائف للجنسين للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

صيدلي إكلينيكي. إرشادات طبية. طبيبة استشاري مساعد. أخصائي خدمات غذاء وتغذية. مهندس نظم معلومات. استشاري مشارك – جراحة السمنة. مهندس تقييم أجهزة طبية. مهندس تخطيط أجهزة طبية. استشاري مشارك علم الأمراض التشريحي. استشاري جراحة الأوعية الدموية. أخصائي استثمار. أخصائي تسويق. محاسب تكاليف. استشاري أمراض الجهاز الهضمي. طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام. صيدلي إكلينيكي. مسؤول إرشادات طبية. ممرضة طوارئ. سكرتيرة طبية. وغيرها …