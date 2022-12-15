الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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