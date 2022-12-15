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وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– وظيفة مدير المشاركة المجتمعية 

 Community Engagement Manager Job

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التنمية أو العلوم الاجتماعية أو العمل الاجتماعي أو أي مجال ذي صلة. (يفضل درجة الماجستير)
  • خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.

المهام الوظيفية:

  • إدارة تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية (المجتمع) ، وتصميم المقاييس وتنفيذ المراقبة لضمان التنفيذ الفعال والعادل لجميع البرامج والمنتديات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
  • الإشراف على تقييم وتنفيذ برامج ضمان الجودة ، وضمان الامتثال لأهداف مشاركة المجتمع وأفضل الممارسات الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (IPLCs).
  • تأكد من أن فرق W&NH / Nature لديها القدرة على دعم الزملاء ودعمهم لتشخيص احتياجات ومتطلبات مشاركة المجتمع وتقديم حلول للمشكلات ولزملائهم من الموظفين
  • تحديد وتخطيط وإدارة عمليات المشاركة المجتمعية في W&NH والحماية لجميع المبادرات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والأنشطة ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على السكان المحليين ، لضمان المشاركة الفعالة والحماية للمجتمعات المحلية ، مع التركيز على النساء وغيرهم من المهمشين. مجموعات (حسب الاقتضاء)
  • ضمان الاتساق والتنسيق بين فرق W&NH والمشاريع المتعلقة بحقوق السكان المحليين ، والعملية التي ينبغي من خلالها استشارة المجتمعات بشكل هادف ، والتوصل إلى توافق في الآراء من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات والمنتديات التي تشرك المجتمع المحلي في العلا.
  • إدارة وتطوير برامج المشاركة المجتمعية مثل: التشاور المنتظم والمفصل والمنتظم ؛ برامج التوعية والتثقيف.
  • تقديم الدعم والقيادة الفنية والإشراف لفرق W&NH لاستخدام الأراضي والموارد التشاركية في تمارين رسم الخرائط والتخطيط مع المجموعات / القبائل المحلية

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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