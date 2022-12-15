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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– وظيفة مدير المشاركة المجتمعية
Community Engagement Manager Job
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التنمية أو العلوم الاجتماعية أو العمل الاجتماعي أو أي مجال ذي صلة. (يفضل درجة الماجستير)
- خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.
المهام الوظيفية:
- إدارة تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية (المجتمع) ، وتصميم المقاييس وتنفيذ المراقبة لضمان التنفيذ الفعال والعادل لجميع البرامج والمنتديات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
- الإشراف على تقييم وتنفيذ برامج ضمان الجودة ، وضمان الامتثال لأهداف مشاركة المجتمع وأفضل الممارسات الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (IPLCs).
- تأكد من أن فرق W&NH / Nature لديها القدرة على دعم الزملاء ودعمهم لتشخيص احتياجات ومتطلبات مشاركة المجتمع وتقديم حلول للمشكلات ولزملائهم من الموظفين
- تحديد وتخطيط وإدارة عمليات المشاركة المجتمعية في W&NH والحماية لجميع المبادرات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والأنشطة ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على السكان المحليين ، لضمان المشاركة الفعالة والحماية للمجتمعات المحلية ، مع التركيز على النساء وغيرهم من المهمشين. مجموعات (حسب الاقتضاء)
- ضمان الاتساق والتنسيق بين فرق W&NH والمشاريع المتعلقة بحقوق السكان المحليين ، والعملية التي ينبغي من خلالها استشارة المجتمعات بشكل هادف ، والتوصل إلى توافق في الآراء من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات والمنتديات التي تشرك المجتمع المحلي في العلا.
- إدارة وتطوير برامج المشاركة المجتمعية مثل: التشاور المنتظم والمفصل والمنتظم ؛ برامج التوعية والتثقيف.
- تقديم الدعم والقيادة الفنية والإشراف لفرق W&NH لاستخدام الأراضي والموارد التشاركية في تمارين رسم الخرائط والتخطيط مع المجموعات / القبائل المحلية
رابط التقديم
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