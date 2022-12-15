شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .

شروط التقديم

على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية : أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها . الوظائف والمؤهلات والشروط :- المؤهل المطلوب شروط خاصة بالمؤهل جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر

دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “ • تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة طريقة التقديم:-