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مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء

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شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي)  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ  وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .

شروط التقديم

 على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية :

  • أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .
  • أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .
  • أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
  • ألا تكون متزوجة من غير سعودي .
  • أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

الوظائف والمؤهلات والشروط :-

المؤهل المطلوب

شروط خاصة بالمؤهل

جندي

  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

جندي أول

  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر
  • دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “

• تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة

 

طريقة التقديم:-

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