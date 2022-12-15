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شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .
شروط التقديم
على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية :
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .
- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
- ألا تكون متزوجة من غير سعودي .
- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
الوظائف والمؤهلات والشروط :-
المؤهل المطلوب
شروط خاصة بالمؤهل
جندي
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
جندي أول
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر
- دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “
• تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة
طريقة التقديم:-
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