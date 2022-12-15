شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.