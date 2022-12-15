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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مراقب مخزون – جرد:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لغة إنجليزية.
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2- كاتب تقارير طبية:
– درجة الدبلوم في تخصصات مناسبة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2- فني صيدلة:
– دبلوم صيدلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
نبذة عن الشركة:
– الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة تأسست أول مستشفياتها عام 1967م المالك والمشغل لمستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية الوطني ومركز رعاية لطب العائلة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مراقب مخزون – جرد:
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2- كاتب تقارير طبية:
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3- فني صيدلة:
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