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وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مراقب مخزون – جرد:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لغة إنجليزية.

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2- كاتب تقارير طبية:
– درجة الدبلوم في تخصصات مناسبة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- فني صيدلة:
– دبلوم صيدلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

نبذة عن الشركة:

– الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة تأسست أول مستشفياتها عام 1967م المالك والمشغل لمستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية الوطني ومركز رعاية لطب العائلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مراقب مخزون – جرد:
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2- كاتب تقارير طبية:
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3- فني صيدلة:
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