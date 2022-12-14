- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير التخطيط والمحاسبة:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.
قد يهمّك أيضاً
2- مدير إدارة النقد والتحصيل:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.
3- مُستشار تنفيذي للاختبارات المهنية:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– شهادة زمالة الهيئة SOCPA.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا