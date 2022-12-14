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وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير التخطيط والمحاسبة:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

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2- مدير إدارة النقد والتحصيل:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

3- مُستشار تنفيذي للاختبارات المهنية:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– شهادة زمالة الهيئة SOCPA.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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