وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مدير التخطيط والمحاسبة:

– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

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2- مدير إدارة النقد والتحصيل:

– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

3- مُستشار تنفيذي للاختبارات المهنية:

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– شهادة زمالة الهيئة SOCPA.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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