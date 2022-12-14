شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة (السابعة) وعلى الراغبين التقدم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف: – مهندس كهربائي.

– مهندس حاسب آلي.

– رسام معماري. قد يهمّك أيضاً التفاصيل:

اضغط هنا موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:

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