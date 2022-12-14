شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مدير وحدة إدارة التوجيه.

2- خبير شؤون اللجان.

3- خبير التقارير.

4- خبير إدارة التوجيه.

5- مساعد الملكية الخاصة.

6- مطوّر ذكاء الأعمال.

7- عالم بيانات. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – علوم الحاسب.

– الرياضيات.

– الاقتصاد.

– القانون.

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– الإدارة العامة.

– أو ما يعادلها. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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