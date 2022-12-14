راتب 10 آلاف ريال.. وظائف لدى شركة المراعي لحديثي التخرج

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظائف لحديثي التخرج (رواتب تصل إلى 10,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف مبيعات.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات، المالية، التجارة).

2- حديث التخرج.

3- اللغة الإنجليزية (ممتازة).

المميزات:

– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]