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شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- محاسب مبيعات – 3 وظائف (الطائف).
2- محاسب مبيعات – وظيفتان (مكة المكرمة).
3- مدير إدارة الممتلكات (جدة).
4- مدير الأصول الثابتة (جدة).
5- كاشير (نجران).
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الشروط العامة:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا