شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.