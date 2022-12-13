وظائف

متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- محاسب مبيعات – 3 وظائف (الطائف).
2- محاسب مبيعات – وظيفتان (مكة المكرمة).
3- مدير إدارة الممتلكات (جدة).
4- مدير الأصول الثابتة (جدة).
5- كاشير (نجران).

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

الشروط العامة:

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا